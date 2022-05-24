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В Москве покажут отреставрированные фильмы Александра Сокурова

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:41

В июне в столичных кинотеатрах «Художественный» и «Пионер» покажут ретроспективу фильмов Александра Сокурова в честь 50-летия творчества режиссера. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

Важным событием станет мировая премьера киноверсии итальянского спектакля Сокурова «Go. Go. Go», которая откроет ретроспективу в большом зале «Художественного» 8 июня. Работу представит зрителям сам режиссер, а также программный директор ММКФ и кинокритик Петр Шепотинник.

Фильм рассказывает о двух персонажах, обреченных на пожизненное заключение. В основе сюжета — вольная интерпретация произведений Иосифа Бродского, в том числе пьесы «Мрамор».

В «Пионере» 9 июня ретроспективу откроет документальный фильм Сокурова «Элегия дороги». Картину представят и обсудят сам режиссер и кинокритик Шепотинник.

Фильмы Сокурова будут показывать в «Художественном» и «Пионере» до конца июля. Программа включает в себя девять работ мастера, среди которых «Одинокий голос человека», «Тихие страницы», «Камень», «Дни затмения», «Скорбное бесчувствие», «Мать и сын», «Смиренная жизнь», «Элегия дороги» и «Московская элегия».

С актуальным расписанием показов можно ознакомиться на сайте кинотеатров.

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