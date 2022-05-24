Госдума одобрила законопроект о внесудебной блокировке СМИ за дискредитацию Российской армии

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который разрешит внесудебную блокировку СМИ за распространение фейков о Российской армии или ее дискредитацию. Документ опубликован на официальном портале нормативных актов.

Полномочиями запрещать СМИ на территории России и отзывать у них лицензию предлагается наделить генпрокурора и его замов.

Кроме фейков об армии, в качестве причин запрета СМИ указаны материалы с явным неуважением к обществу и государству, призывы к участию в несанкционированных акциях, ложная информация, которая создает угрозу жизни и здоровью граждан или может повлечь массовые нарушения общественного порядка.

В документе предлагается ввести ответственность и за цитирование материалов других СМИ, если в них найдут все те же признаки, включая дискредитацию армии, фейки и призывы к митингам. Сейчас пункт 6 статьи 57 закона о СМИ освобождает журналистов от ответственности за дословное распространение материалов других изданий или их фрагментов. Исключение делается только для раскрытия персональных данных детей — жертв преступлений.

Вводимые поправки авторы законопроекта называют «зеркальными мерами в ответ на действия стран, дискриминирующих или запрещающих российские СМИ». Зарубежные СМИ тоже смогут запрещать в России во внесудебном порядке — для этого будет достаточно, чтобы страну их регистрации сочли дискриминирующей российские медиа. Но проект закона распространяется не только на иностранные издания.

Дата рассмотрения законопроекта во втором чтении пока не назначена.