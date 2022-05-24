перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Кадр из фильма «Одинокий голос человека»
В Москве покажут отреставрированные фильмы Александра Сокурова 17:41
WSJ: власти острова Джерси проводят расследование в отношении Романа Абрамовича 17:32
В российских кинотеатрах покажут финал Лиги чемпионов УЕФА 16:56
Райан Гослинг и Крис Эванс в первом трейлере «Серого человека» братьев Руссо 16:54
Россия ввела санкции против 154 членов палаты лордов британского парламента 16:53
justone1337/YouTube
В Москве заочно арестовали игрока «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова 16:09
Госдума одобрила законопроект о внесудебной блокировке СМИ за дискредитацию Российской армии 16:06
В России разработают стандарты поведения судей в соцсетях 15:28
В парках Москвы появятся четырехметровые цветочные стены в рамках проекта «Рассеянный миф» 15:19
РБК: российские ИТ-компании начали увольнять украинских специалистов, опасаясь диверсий 15:16
Пресс-материалы
Нейросеть написала сборник рассказов вместе с писателем Павлом Пепперштейном 14:18
Петербург и Мариуполь станут городами-побратимами 14:15
Пентагон: 20 стран решили направить Украине дополнительную военную помощь 14:09
Netflix показал трейлер сериала о дрэг-квин «Королева» 13:23
«Л’Этуаль» сделал маркетплейс из своего интернет-магазина 12:55
Мосгорсуд признал законным приговор Алексею Навальному. Оппозиционера переведут в колонию 12:20
Суд в Москве заочно арестовал журналиста Наки по делу о фейках 11:56
В России выявили 3785 новых случаев COVID-19 11:46
РКН составил протоколы на главреда и учредителя The New Times за фейки о «спецоперации» 11:19
«Преступления будущего» получили шестиминутные стоячие овации в Каннах 11:03

Госдума одобрила законопроект о внесудебной блокировке СМИ за дискредитацию Российской армии

Семён Гудошников
Сегодня в 16:06

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который разрешит внесудебную блокировку СМИ за распространение фейков о Российской армии или ее дискредитацию. Документ опубликован на официальном портале нормативных актов.

Полномочиями запрещать СМИ на территории России и отзывать у них лицензию предлагается наделить генпрокурора и его замов.

Кроме фейков об армии, в качестве причин запрета СМИ указаны материалы с явным неуважением к обществу и государству, призывы к участию в несанкционированных акциях, ложная информация, которая создает угрозу жизни и здоровью граждан или может повлечь массовые нарушения общественного порядка.

В документе предлагается ввести ответственность и за цитирование материалов других СМИ, если в них найдут все те же признаки, включая дискредитацию армии, фейки и призывы к митингам. Сейчас пункт 6 статьи 57 закона о СМИ освобождает журналистов от ответственности за дословное распространение материалов других изданий или их фрагментов. Исключение делается только для раскрытия персональных данных детей — жертв преступлений.

Вводимые поправки авторы законопроекта называют «зеркальными мерами в ответ на действия стран, дискриминирующих или запрещающих российские СМИ». Зарубежные СМИ тоже смогут запрещать в России во внесудебном порядке — для этого будет достаточно, чтобы страну их регистрации сочли дискриминирующей российские медиа. Но проект закона распространяется не только на иностранные издания.

Дата рассмотрения законопроекта во втором чтении пока не назначена.

События недели на afisha.ru
боевик
Флешбэк
Лиам Нисон играет профессионального киллера, который отказывается от задания
хип-хоп
Баста
Важнейший российский рэпер
комедия
Приплыли!
Организация роскошного свадебного предложения для девушки оборачивается криминалом
рок
Вячеслав Бутусов с программой «Nautilus Pompilius 40 лет»
Заслуженный декадент отечественного рока
комедия
Маленькие комедии
Спектакль по Чехову с Марией Ароновой и Михаилом Полицеймако
детектив
Будь моими глазами
Слепая сиделка спасается в доме от грабителей
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Госдума
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить