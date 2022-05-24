перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Кадр из фильма «Одинокий голос человека»
В Москве покажут отреставрированные фильмы Александра Сокурова 17:41
WSJ: власти острова Джерси проводят расследование в отношении Романа Абрамовича 17:32
В российских кинотеатрах покажут финал Лиги чемпионов УЕФА 16:56
Райан Гослинг и Крис Эванс в первом трейлере «Серого человека» братьев Руссо 16:54
Россия ввела санкции против 154 членов палаты лордов британского парламента 16:53
justone1337/YouTube
В Москве заочно арестовали игрока «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова 16:09
Госдума одобрила законопроект о внесудебной блокировке СМИ за дискредитацию Российской армии 16:06
В России разработают стандарты поведения судей в соцсетях 15:28
В парках Москвы появятся четырехметровые цветочные стены в рамках проекта «Рассеянный миф» 15:19
РБК: российские ИТ-компании начали увольнять украинских специалистов, опасаясь диверсий 15:16
Пресс-материалы
Нейросеть написала сборник рассказов вместе с писателем Павлом Пепперштейном 14:18
Петербург и Мариуполь станут городами-побратимами 14:15
Пентагон: 20 стран решили направить Украине дополнительную военную помощь 14:09
Netflix показал трейлер сериала о дрэг-квин «Королева» 13:23
«Л’Этуаль» сделал маркетплейс из своего интернет-магазина 12:55
Мосгорсуд признал законным приговор Алексею Навальному. Оппозиционера переведут в колонию 12:20
Суд в Москве заочно арестовал журналиста Наки по делу о фейках 11:56
В России выявили 3785 новых случаев COVID-19 11:46
РКН составил протоколы на главреда и учредителя The New Times за фейки о «спецоперации» 11:19
«Преступления будущего» получили шестиминутные стоячие овации в Каннах 11:03

Райан Гослинг и Крис Эванс в первом трейлере «Серого человека» братьев Руссо

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:54

Netflix опубликовал первый трейлер экшена «Серый человек». Премьера фильма состоится на стрим-сервисе 22 июля.

Фильм основан на одноименном романе Марка Грини и рассказывает о противостоянии наемного убийцы, который в прошлом был сотрудником ЦРУ, Корте Джентри и его бывшего коллеги Ллойда Хансена.

Главные роли в ленте исполнили Райан Гослинг, Крис Эванс и Ана де Армас. Режиссерами выступили братья Энтони и Джо Руссо, которые сняли четыре фильма во франшизе «Мстители», в том числе «Мстители: Финал» — самую кассовую картину в истории кино.

Бюджет «Серого человека» оценивается в 200 млн долларов. Это самый дорогостоящий проект Netflix.

События недели на afisha.ru
боевик
Флешбэк
Лиам Нисон играет профессионального киллера, который отказывается от задания
хип-хоп
Баста
Важнейший российский рэпер
комедия
Приплыли!
Организация роскошного свадебного предложения для девушки оборачивается криминалом
рок
Вячеслав Бутусов с программой «Nautilus Pompilius 40 лет»
Заслуженный декадент отечественного рока
комедия
Маленькие комедии
Спектакль по Чехову с Марией Ароновой и Михаилом Полицеймако
детектив
Будь моими глазами
Слепая сиделка спасается в доме от грабителей
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Netflix
ЦРУ
Люди
Райан Гослинг
Крис Эванс
Джо Руссо
Ана де Армас
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить