Райан Гослинг и Крис Эванс в первом трейлере «Серого человека» братьев Руссо

Фильм основан на одноименном романе Марка Грини и рассказывает о противостоянии наемного убийцы, который в прошлом был сотрудником ЦРУ, Корте Джентри и его бывшего коллеги Ллойда Хансена.

Главные роли в ленте исполнили Райан Гослинг, Крис Эванс и Ана де Армас. Режиссерами выступили братья Энтони и Джо Руссо, которые сняли четыре фильма во франшизе «Мстители», в том числе «Мстители: Финал» — самую кассовую картину в истории кино.

Бюджет «Серого человека» оценивается в 200 млн долларов. Это самый дорогостоящий проект Netflix.