Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете услуг суррогатных матерей для иностранцев

Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий иностранным гражданам и лицам без гражданства пользоваться в России услугами суррогатных матерей. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документу, воспользоваться подобными услугами смогут только граждане России, состоящие в браке, или одинокая россиянка, которая не может по медицинским показателям выносить или родить ребенка самостоятельно.

Ограничение не планируют распространять на пары, где один из супругов иностранец, а второй — гражданин РФ. При этом суррогатной матерью сможет стать лишь гражданка России.

Один из авторов законопроекта, глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, назвал инициативу вынужденной мерой, обусловленной случаями гибели и торговли детьми, рожденными таким способом. По словам Пискарева, за последние несколько лет за рубеж было вывезено около 45 тыс. детей, рожденных в РФ суррогатными матерями.

Подобный законопроект, о запрете иностранцам пользоваться услугами суррогатных матерей, Госдума рассматривала в июне 2021 года. В том документе предлагалось разрешить подобные услуги лишь гетеросексуальным парам (где оба — граждане РФ), находящимся в браке, и исключительно по медицинскому показанию.

Документ раскритиковала депутат «Единой России» Оксана Пушкина. Комитет по вопросам семьи, женщин и детей в декабре рекомендовал отклонить документ.