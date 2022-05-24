В России расследуется 53 уголовных дела о фейках про Российскую армию

Следственный комитет России возбудил 53 уголовных дела по статье о фейках про Российскую армию и государственные органы. Об этом сообщил в телеграме глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

По его словам, дела о фейках расследуются в 27 регионах России. 13 обвиняемых находятся под стражей, еще 12 фигурантов — вне России.

Большинство дел расследуется по пункту «д» части 2 статьи — по мотивам политической ненависти или вражды. Первые уголовные дела уже направлены в суды.

18 мая уголовные дела о фейках про армию завели на журналиста Майкла Наки и военного аналитика Руслана Левиева, которые рассказывают о ходе «спецоперации». После этого, по словам Чикова, были возбуждены еще три дела по данной статье — в Нижнем Новгороде, Тюмени и Челябинске.

После начала «военной операции» на Украине в России ввели как уголовное наказание — за фейки о Российской армии, так и административное — за дискредитацию вооруженных сил. По первой статье грозят штрафы от 700 тыс. до 5 млн рублей или сроки от 3 до 15 лет, вторая предполагает лишь денежное наказание — от 30 тыс. до 1 млн рублей.

По данным «ОВД-Инфо»*, к 14 мая в России завели 1933 административных дела о дискредитации армии, а общая сумма выписанных штрафов приблизилась к 20 млн рублей.

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