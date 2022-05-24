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РБК: российские ИТ-компании начали увольнять украинских специалистов, опасаясь диверсий

Семён Гудошников
Сегодня в 15:16

Российские компании начали увольнять или переводить на более «низкие» должности ИТ-специалистов украинского происхождения. Об этом РБК рассказали два участника ИТ-рынка и подтвердил глава АНО «Информационная культура» Иван Бегтин. Он предполагает, что такое негласное требование идет от государственных заказчиков.

Один из участников Российского интернет-форума считает, что украинских ИТ-специалистов увольняют, «опасаясь диверсий». Источник РБК на рынке кибербезопасности говорит, что службы внутренней безопасности в компаниях сейчас особенно пристально следят за сотрудниками, которые сами или их родственники — граждане Украины. В первую очередь это относится к работникам с доступом к критичным для бизнеса данным и сегментам инфраструктуры.

Представители «Яндекса», МТС, Ozon и «Почты России» заверили, что не принимают кадровых решений исходя из национальности своих сотрудников, и не стали говорить, известно ли им о случаях увольнения или дискриминации украинских специалистов в России. Представители VK, «Сбера», «Крока», Group-IB, «Лаборатории Касперского», «Ростелекома» и ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» не прокомментировали ситуацию.

Юристы отмечают, что увольнение на основе национальности не предусмотрено Трудовым кодексом России. Уволить сотрудника с иностранным гражданством, согласно нему, можно, если работник напишет заявление по собственному желанию. Если же инициатива исходит от работодателя, он должен принять решение о сокращении штата, но предупредить сотрудника за два месяца и произвести все выплаты. Еще один вариант — привлечение работника к дисциплинарной ответственности, но для этого нужны основания согласно Трудовому кодексу.

В конце апреля МВД Германии рекомендовало компаниям ограничить доступ российских разработчиков программного обеспечения к системам критически важных объектов инфраструктуры, к примеру, водопроводных и интернет-сетей. Немецкие власти опасаются, что через программистов Россия внедрит в них вредоносное ПО.

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