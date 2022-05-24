В Москве заочно арестовали игрока «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова

Басманный суд Москвы заочно арестовал знатока телевикторины «Что? Где Когда?» Ровшана Аскерова. Об этом сообщает ТАСС.

Ему избрали меру пресечения в виде двух месяцев ареста с момента задержания. Аскеров проходит обвиняемым по части четвертой статьи 354.1 Уголовного кодекса (реабилитация нацизма с использованием СМИ или интернета). Знатоку грозит до пяти лет лишения свободы.

По данным следствия, Аскеров опубликовал на своей странице в фейсбуке* «ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память» советского полководца Георгия Жукова.

Ранее МВД России объявило его в розыск. В настоящее время Аскеров находится не в России.

* Принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.