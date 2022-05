Джиа Коппола снимет документальный фильм о феномене бойз-бендов и их поклонниках

Режиссер Джиа Коппола, известная по картинам «Пало-Альто» и «Мейнстрим», снимет документальный фильм о феномене бойз-бендов и их поклонниках. Об этом сообщил Deadline.

Коппола выступит режиссером и продюсером ленты. Она выпустит проект под названием «superfans: screaming. crying. throwing up.» совместно со студией XTR и продакшн-компанией Aggregate Films.

Картина будет основана на книге журналистки Марии Шерман «Больше, чем жизнь: История бойз-бендов от NKOTB до BTS». Она посвящена движениям фанатов популярных групп 80-х, 90-х и 2000-х, их воспоминаниям и жизням.

В книге уделяется внимание людям, на которых повлияло творчество таких групп как New Edition, New Kids on the Block, Backstreet Boys, NSYNC, One Direction. Также Шерман рассказывает и о самих музыкантах, породивших поп-культурных феномен.

«Когда я начала „Больше, чем жизнь“ полдесятилетия назад, моей целью было написать нечто, что отдавало бы должное фанатам бойз-бендов, прославляло бы их энтузиазм, неоспоримое влияние и жизнеутверждающую радость. Поведать эту историю через экран казалось совершенной фантазией», — сказала Шерман.

Фильм Копполы должен рассказать, каких успехов добились участники фан-клубов, которых часто считают легкомысленными. Речь пойдет в том числе об активистах ЛГБТК-движения и инициативы Black Lives Matter.

Также картина исследует особенную преданность, существующую между музыкантами и их поклонниками — эти «симбиотические отношения», которые продолжаются годами и оказывают на людей исцеляющее влияние.