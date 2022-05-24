перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Netflix опубликовал трейлер «Эффекта Марты Митчелл» — документального фильма о Уотергейте 2:47
Джиа Коппола снимет документальный фильм о феномене бойз-бендов и их поклонниках 2:12
Фото из соцсетей Арнольда Шварценеггера
Netflix выпустит шпионский сериал с Арнольдом Шварценеггером 1:00
На Каннском фестивале прошла акция фем-движения Les Colleuses против домашнего насилия 0:02
Нина Кравиц не примет участие в трех фестивалях после заявления о «спецоперации» Вчера в 22:50
Артем Дзюба запустил подкаст о кино и сериалах Вчера в 22:47
Domestos подвел итоги конкурса на худший школьный туалет. В пятерке лидеров — два петербургских Вчера в 21:41
Movieclips Trailers/YouTube
Вышел новый трейлер фильма База Лурманна об Элвисе Пресли Вчера в 21:14
Поклонник Индианы Джонса нашел крупнейший клад времен правления императора Клавдия I Вчера в 21:12
Группа «Ленинград» на один день вернется на сцену. Концерт пройдет в московских «Лужниках» Вчера в 21:04
Ученые создали пену на основе древесины для охлаждения зданий Вчера в 20:18
Умер художник Колин Кантвелл, придумавший дизайн «Звезды смерти» Вчера в 20:11
Окончательный уход Starbucks и Levi’s, Зендая в списке Time и другие новости дня
Вчера в 19:49 дайджест
Суд признал законным блокировку сайта «Дождя»* Вчера в 19:45
В сети появился трейлер документального фильма о Дэвиде Боуи «Moonage Daydream» Вчера в 19:15
«Не пытайтесь быть героями»: вышел финальный трейлер «Очень странных дел» Вчера в 18:40
ВЦИОМ: 79% учителей поддержали идею отменить ЕГЭ для школьников, не планирующих поступать в вузы Вчера в 18:13
Курс евро опустился ниже 59 рублей впервые с июня 2015 года Вчера в 18:05
Пресс-материалы
В Петербурге пройдет Международный фестиваль новой музыки Вчера в 18:01
Starbucks полностью уходит из России Вчера в 17:26

Джиа Коппола снимет документальный фильм о феномене бойз-бендов и их поклонниках

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:12

Режиссер Джиа Коппола, известная по картинам «Пало-Альто» и «Мейнстрим», снимет документальный фильм о феномене бойз-бендов и их поклонниках. Об этом сообщил Deadline.

Коппола выступит режиссером и продюсером ленты. Она выпустит проект под названием «superfans: screaming. crying. throwing up.» совместно со студией XTR и продакшн-компанией Aggregate Films.

Картина будет основана на книге журналистки Марии Шерман «Больше, чем жизнь: История бойз-бендов от NKOTB до BTS». Она посвящена движениям фанатов популярных групп 80-х, 90-х и 2000-х, их воспоминаниям и жизням.

В книге уделяется внимание людям, на которых повлияло творчество таких групп как New Edition, New Kids on the Block, Backstreet Boys, NSYNC, One Direction. Также Шерман рассказывает и о самих музыкантах, породивших поп-культурных феномен.

«Когда я начала „Больше, чем жизнь“ полдесятилетия назад, моей целью было написать нечто, что отдавало бы должное фанатам бойз-бендов, прославляло бы их энтузиазм, неоспоримое влияние и жизнеутверждающую радость. Поведать эту историю через экран казалось совершенной фантазией», — сказала Шерман.

Фильм Копполы должен рассказать, каких успехов добились участники фан-клубов, которых часто считают легкомысленными. Речь пойдет в том числе об активистах ЛГБТК-движения и инициативы Black Lives Matter.

Также картина исследует особенную преданность, существующую между музыкантами и их поклонниками — эти «симбиотические отношения», которые продолжаются годами и оказывают на людей исцеляющее влияние.

События недели на afisha.ru
боевик
Флешбэк
Лиам Нисон играет профессионального киллера, который отказывается от задания
хип-хоп
Баста
Важнейший российский рэпер
комедия
Приплыли!
Организация роскошного свадебного предложения для девушки оборачивается криминалом
рок
Вячеслав Бутусов с программой «Nautilus Pompilius 40 лет»
Заслуженный декадент отечественного рока
комедия
Маленькие комедии
Спектакль по Чехову с Марией Ароновой и Михаилом Полицеймако
детектив
Будь моими глазами
Слепая сиделка спасается в доме от грабителей
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить