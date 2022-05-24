Марта Митчелл стала первым человеком, который публично заявил о незаконных действиях сторонников президента. Это в дальнейшем привело к масштабной общественной кампании против Никсона и его импичменту.

В нем рассказывается, как жена генерального прокурора Джона Ньютона Митчелла, позже прозванная «Mouth of the South» («Рот Юга») предала огласке информацию о прослушке политических оппонентов президента США Ричарда Никсона .

В сети вышел трейлер документального фильма «Эффект Марты Митчелл», рассказывающего о событиях, приведших к Уотергейтскому скандалу. Ролик опубликовали на ютьюб-канале Netflix .

Недавно на телеканале Starz вышел сериал «Gaslit», посвященный этим же событиям. В нем Марту Митчелл сыграла Джулия Робертс. Шоу рассказало о внезапной популярности Марты и ее сложных отношениях с супругом.

Документальная лента «Эффект Марты Митчелл» появится на стриминговом сервисе Netflix 17 июня. Ранее ее можно было увидеть на виртуальном кинофестивале «Санденс» — там она получила положительные отзывы.

Судя по трейлеру, фильм рассказывает о противоборстве женщины, выступавшей на ток-шоу со сплетнями, и администрации Белого дома. Политики пыталась заставить Митчелл замолчать, в том числе оскорбляя ее и угрожая.

Авторами картины выступили Энн Алверг и Дебра МакКлатчи. По их словам, «Эффект Марты Митчелл» предлагает «женский взгляд на Уотергейт, рассказанный голосом самой женщины», которая некогда была так же знаменита, как Джеки Кеннеди.