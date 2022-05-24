Пентагон: 20 стран решили направить Украине дополнительную военную помощь

Власти 20 стран решили направить Киеву дополнительную военную помощь. Об этом заявил глава Министерства обороны США Ллойд Остин на заседании контактной группы по обороне Украины, сообщает CNN.

Дания предоставит пусковую установку противокорабельных ракет Harpoon и боеприпасы к ней. Предположительно, это должно «помочь Украине защищать свое побережье».

От Чехии, по словам главы Пентагона, Украина получает «существенную поддержку». В нее входят ударные вертолеты, танки и ракетные системы.

Другие страны «взяли на себя новые обязательства по обучению военнослужащих ВСУ и поддержанию украинских военных систем», добавил Ллойд Остин.

Всего на заседании контактной группы по обороне Украины присутствовали представители 47 стран.