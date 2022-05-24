Ведущий «России 1» Эрнест Мацкявичюс возглавит департамент медиа ВШЭ

Ведущий телеканала «Россия 1» Эрнест Мацкявичюс возглавит департамент медиа Высшей школы экономики. Об этом сообщила «Медиазона»* со ссылкой на одного из преподавателей вуза.

По информации издания, Мацкявичюс сменит на должности руководителя департамента профессора Олега Солодухина. Последний работает в НИУ ВШЭ с 2010 года и занимается в данный момент корпоративными коммуникациями.

Согласно данным на сайте ВШЭ, Солодухин имеет философское образование и интересуется теорией коммуникаций и идеологии, историей пропаганды и богемистикой.

Мацкявичюс же не числится сотрудником вуза. Однако он организовывал ранее мастерские по телевизионной журналистике на журфаке МГУ имени Ломоносова и проводил мастер-классы в школе «Останкино».

На ВГТРК (холдинг, владеющий телеканалом «Россия 1») Мацкявичюс работает с 2002 года. Он выступал ведущим программ «Доброе утро, Россия!» и «Вести». Последнюю Мацкявичюс ведет с 2006 года.

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