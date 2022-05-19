«Москвичи» будут китайскими, российский военный спутник сгорел и другие новости дня

Дмитрий Песков сказал, что будущее регионов Украины, занятых Российской армией, должно зависеть от того, как его видят сами их жители. При этом глава военно-гражданской администрации Херсонской области заявил, что регион «будет трансформирован» в субъект РФ.

Италия разработала план завершения конфликта на Украине. Он состоит из четырех этапов, включая прекращение огня, вступление Украины в ЕС, гарантии неприсоединения к НАТО и полную автономию «спорных территорий».

Программа импортозамещения в России «провалена полностью», считает сенатор Андрей Клишас. «Кроме бравурных отчетов отраслевых ведомств, нет ничего», — отмечает он.

На бывшем заводе Renault планируют выпускать китайские автомобили под брендом «Москвич», узнали «Ведомости». Переговоры ведутся с автоконцерном JAC и другими производителями из КНР.

McDonald’s продаст свой российский бизнес франчайзинговому партнеру Александру Говору. Он владеет 25 ресторанами сети в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерово, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске.

На Юрия Шевчука составили протокол о дискредитации армии после концерта в Уфе. На сцене он высказался о войне и родине.

Николай Басков, Григорий Лепс, Олег Газманов, Надежда Бабкина и другие звезды отечественной эстрады создадут Российскую музыкальную ассоциацию. Своей целью они называют борьбу с отменой русской культуры и помощь молодым артистам.

В день 100-летия советской пионерии в Госдуму внесли законопроект о всероссийском детском и молодежном движении. Оно получило название «Большая перемена».

Российский военный спутник сгорел в атмосфере через 20 дней после запуска. На ракете с ним была нарисована Z.

Знаки Z и V не являются официальными воинскими символами и «не несут специальной нагрузки», пояснили в Минобороны. Московский депутат Евгений Ступин надеется, что это «поможет избежать необоснованного привлечения к ответственности при выражении своего отношения к буквам иностранных алфавитов».

РКН внес фонд Wikimedia в число платформ, обязанных выполнить требования «закона о приземлении». Теперь ему нужно будет открыть российское представительство.

Кот Степан из Харькова получил блогерскую премию World Influencers and Bloggers Awards 2022. Награждение проходило в Каннах, а сопровождал кота тиктокер Хаби Лейм.

Disney+ выпустит документальный фильм о прощальном туре Элтона Джона. Режиссерское кресло займет номинант на «Оскар» Эр Джей Катлер.

Netflix поделился двумя свежими трейлерами: третьего сезона шоу «Любовь, смерть и роботы» и такого же по счету сезона «Академии „Амбрелла“».