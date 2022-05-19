Российский спутник сгорел в атмосфере через 20 дней после запуска. На ракете с ним была нарисована Z

Российский спутник военного назначения «Космос-2555», запущенный 29 апреля, сгорел в атмосфере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

«Космос-2555» был выведен на орбиту с помощью легкой ракеты-носителя «Ангара-1.2» с космодрома Плесецк. Минобороны не раскрывает предназначение спутника, хотя некоторые СМИ писали о его миссии на орбите.

На ракете был изображен символ Z, который появляется на российской военной технике и на форме военнослужащих, принимающих участие в «спецоперации» на территории Украины, и на вещах людей, поддерживающих действия России.

19 мая в космос был запущен военный спутник «Космос-2556».