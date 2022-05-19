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На Юрия Шевчука составили протокол после концерта в Уфе. На сцене он высказался о войне и родине

Семён Гудошников
Сегодня в 14:28
Обновлено сегодня в 14:49:

Материалы на Юрия Шевчука поступили Советский районный суд Уфы, пишет РБК. Протокол составлен по статье 20.3.3 КоАП о дискредитации Российской армии. Она предусматривает штраф от 30 до 50 тыс. рублей. Судебное заседание пока не назначено.

На лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука составили протокол после концерта в Уфе. На нем музыкант высказался о войне и родине. Подробности рассказал в инстаграме* Радмир Усаев, директор продюсерского центра «Радус», который организовывал выступление.

По словам Усаева, сразу после концерта за кулисы проникли силовики и изолировали Шевчука, не пропуская даже директора коллектива. На входе в гримерку стоял заслон из двух сотрудников в форме спецназа. В течение часа правоохранители беседовали с музыкантом о его высказываниях о войне и родине и о направленности концерта.

Усаев отметил, что лидера ДДТ даже хотели задержать, но «в последний момент у них хватило ума предложить подписать Юре протокол». Статью, по которой протокол составлен, продюсер не уточнил, заявив, что «вы сами можете догадаться». В разговоре с «Коммерсантом» Усаев добавил, что Шевчук попросил все разбирательства по протоколу вести в Петербурге, по месту его проживания.

За какие именно высказывания был составлен протокол, также не уточняется. В ходе концерта Шевчук сказал, в частности: «Родина, друзья, это не жопа президента, которую надо все время мусолить, целовать. Родина — это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это родина».

Ранее группе «ДДТ» отменили концерт в Тюмени. Шевчук не уточнил причин, но предположил, что это может быть связано с отказом коллектива выступать в зале с буквой Z.

* Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской, его деятельность в стране запрещена.

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