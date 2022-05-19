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Новый глава Херсонской области: регион «трансформируется» в субъект России

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:47

Назначенный российскими военными глава Херсонской области Владимир Сальдо провел встречу с представителями районов. Там он заявил, что регион «будет трансформирован как субъект федерации, будет Херсонская область Российской Федерации».

«Мы смотрим на Российскую Федерацию как на свою страну. Сейчас мы — территория, подконтрольная Вооруженным силам», — передает слова Сальдо РИА «Новости».

Сальдо заявил, что расходная часть бюджета Херсонской области сформирована в рублях.

16 мая замглавы региона Кирилл Стремоусов говорил, что «подавляющее большинство населения области понимает, что с Россией будет намного проще». По его словам, власти «поставили перед собой задачи адаптировать все структуры, всю управленческую систему под субъектность РФ».

18 мая глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что и Херсонская, и Запорожская область будут «вместе с Крымом в границах одного государства». Вице-премьер России Марат Хуснуллин говорил, что Херсонская область «займет достойное место в российской семье».

По данным РИА «Новости», российские военные на Украине контролируют всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. Там сформированы военно-гражданские администрации и вещают российские телеканалы и радиостанции.

После начала российской «военной операции» Владимир Путин не раз говорил, что Россия не собирается оккупировать украинские территории. 19 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что будущее регионов Украины, занятых российской армией, должно зависеть от того, как его видят жители этих регионов.

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