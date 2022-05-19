Песков высказался о будущем украинских регионов, занятых российскими войсками

Будущее регионов Украины, занятых российской армией, должно зависеть от того, как его видят жители этих регионов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Все действия имеют свою предтечу, а предтечей любых действий в этом плане может быть исключительно выражение воли жителей этих регионов. <…> Без выражения воли жителей этих районов, без того, чтобы они определились сами, как дальше и с кем они хотят жить, ничего делаться не может», — цитирует его слова ТАСС.

Комментируя действия России в занятых украинских областях, Песков заявил: «Дело в том, что на этих территориях нужно просто обеспечивать жизнедеятельность, нужно гарантировать социальное обеспечение. Здесь не может быть пауз».

По словам представителя Кремля, «сейчас многие районы находятся и без света, и без канализации, и без воды». «И этим нужно заниматься. Именно из‑за необходимости вот этих первоочередных мер, которые продиктованы исключительно заботой о людях, делаются подобные заявления», — добавил он.

После начала российской «военной операции» Владимир Путин не раз говорил, что Россия не собирается оккупировать украинские территории. В данный момент под контролем российских сил находятся части Донецкой и Луганской областей, вся Херсонская область, часть Запорожской (за исключением ее административного центра, города Запорожье) и несколько населенных пунктов Харьковской области.

В занятых городах и населенных пунктах, к примеру в Херсоне, Мелитополе и Мариуполе, назначены новые власти. Глава военно-гражданской администрации Херсонской области заявлял о намерении обратиться к Владимиру Путину с просьбой включить регион в состав России. Он также отмечал, что никакого референдума о создании ХНР (Херсонской народной республики) не будет.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак во время визита в ДНР говорил, что Россия пришла в Херсонскую область навсегда. Одновременно с этим он заявлял, что статус региона определят его жители.