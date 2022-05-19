Италия разработала план завершения конфликта на Украине. Он состоит из четырех этапов

Правительство Италии подготовило план по завершению конфликта на Украине. Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо передал документ генсеку ООН Антониу Гутерришу 18 мая, пишет La Repubblica. Также его предоставили странам-членам «Группы семи».

План предусматривает четыре этапа:

Прекращение огня на Украине и отвод войск от линии фронта под наблюдением ООН. Вступление Украины в ЕС при гарантиях неприсоединения к НАТО. Двустороннее соглашение между Украиной и Россией по Крыму и Донбассу: итальянские власти предлагают предоставить «спорным территориям» полную автономию, включая вопросы безопасности, но при сохранении суверенитета Украины. Заключение многостороннего соглашения о мире и безопасности в Европе, которое будет охватывать вопросы разоружения и контроля над вооружениями, предотвращением конфликтов и мер укрепления доверия.

«Приветствуется участие всех, кто может способствовать урегулированию, никто не отвергает такие искренние усилия», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Однако более конкретно прокомментировать итальянский план урегулирования он не смог, потому что в Кремле «не знают деталей», а о документе «узнали из СМИ».

Италия предлагает создать международную группу, которая будет следить за соблюдением плана. В ее состав войдут некоторые страны (это могут быть Италия, Франция, Германия, Турция, США, Китай, Канада, Великобритания, Польша и Израиль, но точного списка нет), Евросоюз, ООН и другие международные организации.