Звезды эстрады создадут музыкальную ассоциацию в ответ на отмену русской культуры

Звезды отечественной эстрады создадут Российскую музыкальную ассоциацию, объединяющую всех артистов, кто выступает против отмены русской культуры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Николая Баскова.

Он пояснил, что объединение будет оказывать поддержку молодым талантливым артистам. По словам артиста, такая идея возникла на фоне попыток отмены русской культуры.

«Мы постоянно видим в СМИ сообщения о том, что сняли из репертуара музыку наших композиторов, спектакли наших литераторов, запрещают концерты многих наших артистов. Все это по признаку национальности. Разве это не нацизм в чистом виде? В такой ситуации единственная возможность противостоять — объединение», — сказал певец.

В ассоциацию, помимо Баскова, также вошли Григорий Лепс, Лариса Долина, Надежда Бабкина, Олег Газманов и Александр Маршал. В настоящее время уже подписан протокол об объединении, позднее будет создан устав и определена структура ассоциации. Возглавлять ассоциацию будет инициатор ее создания — Басков.

Газманов заявил, что решение об объединении назрело уже давно. «За десятилетия накопились вопросы, и, конечно, государство не в силах так быстро поворачиваться и решать их, нам это ближе», — сказал он.