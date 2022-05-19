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Disney+ выпустит документальный фильм о прощальном туре Элтона Джона

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:08

Стриминговый сервис Disney+ выпустит документальный фильм о последнем гастрольном туре Элтона Джона под названием «Farewell Yellow Brick Road Tour». Об этом сообщил Deadline.

Картину снимет номинант на премию «Оскар» Ар Джей Катлер, а также кинематографист и давний партнер музыканта Дэвид Ферниш. Стоимость проекта оценивается примерно в 30 млн долларов.

Лента будет включать кадры выступлений легендарного артиста, а также съемки подготовительного процесса, архивные материалы и даже дневниковые записи Джона. Платформа также покажет трансляцию финального концерта тура — он состоится в ноябре в Нью-Йорке.

Ожидается, что фильм будет показан на ряде кинофестивалей, а также выйдет в ограниченном прокате в кинотеатрах. Disney+ станет единственной стриминговой платформой, на которой можно будет увидеть картину.

Продюсерами ленты выступят Катлер и его компания This Machine Filmworks, Sony Pictures, Уилл Ферниш и Rocket Entertainment, а также Трэвор Смит, Джон Баттсек, Джейн Ча Катлер и Элис Перлстейн.

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