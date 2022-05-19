В России программа импортозамещения «провалена полностью», написал в своем телеграм-канале глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

«Кроме бравурных отчетов отраслевых ведомств, нет ничего. Наши люди это видят и по товарам народного потребления, и во многих других сферах», — заявил Клишас, поделившись своей точкой зрения на экономическое положение дел в стране.

В том, что импортозамещение в России не осуществилось, он согласился с председателем Национального антикоррупционного комитета и членом СПЧ Кириллом Кабановым. Тот написал, что «программа импортозамещения в значительной степени была провалена».

По мнению Кабанова, «некоторые руководители» хотят «пересадить» российскую промышленность и экономику «на новую, теперь китайскую „иглу“» путем изменения логистики закупок и «инвесторов». Кроме того, он обвинил «ряд заинтересованных лиц» в том, что те «свои личные интересы ставят выше государственных» и запускают неактуальные на сегодня проекты — к примеру, электромобили.

19 мая «Ведомости» писали, что на бывшем заводе Renault планируют выпускать китайские автомобили под брендом «Москвич». Переговоры ведутся с автоконцерном JAC и другими китайскими производителями. В планах также выпуск «Москвича» на электродвигателе.

Власти России обещали поддержать отечественных производителей, чтобы ускорить импортозамещение в некоторых отраслях. В школах предлагали провести уроки о пользе импортозамещения и разослали методички.