Netflix выложил эпизод из третьего сезона «Любви, смерти и роботов»

Netflix опубликовал один из эпизодов третьего сезона «Любви, смерти и роботов». Десятиминутный ролик показывает продолжение истории про роботов, которые появлялись еще в первой части мультсериала.

Эпизод под названием «Стратегии выхода» рассказывает о трех роботах, которые отправились поглядеть на достопримечательности в постапокалиптическом городе.