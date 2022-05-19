Netflix выложил эпизод из третьего сезона «Любви, смерти и роботов»

Netflix опубликовал один из эпизодов третьего сезона «Любви, смерти и роботов». Десятиминутный ролик показывает продолжение истории про роботов, которые появлялись еще в первой части мультсериала.
Эпизод под названием «Стратегии выхода» рассказывает о трех роботах, которые отправились поглядеть на достопримечательности в постапокалиптическом городе.
Сценарий написал писатель-фантаст Джон Скальци, а срежиссировал эпизод Патрик Осборн.
Девять новых эпизодов третьего сезона «Любовь, смерть и роботы» выйдут на Netflix 20 мая. Продюсерами продолжения, как и первых двух частей, выступают Тим Миллер и Дэвид Финчер.
Первый сезон сериала вышел на стриминговой платформе Netflix весной 2019 года. Тогда Netflix показывал, как создавалась анимация для шоу. В 2021 году у проекта появился второй сезон. В мае вместе с выходом третьего сезона ожидается релиз арт-бука с концептами шоу.