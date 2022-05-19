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В день юбилея пионерии в Госдуму внесли законопроект о всероссийском детском и молодежном движении

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:00

В день столетия советской пионерии депутаты и сенаторы внесли в Госдуму законопроект о всероссийском детском и молодежном движении. Оно получило название «Большая перемена», сообщается в базе данных палаты.

В пояснительной записке говорится, что закон предлагается для содействия «проведению государственной политики в интересах детей и молодежи» и «участия [государства] в воспитании детей». Власти намерены разработать «программы воспитательной работы с участниками движения» и методические материалы.

Цели «Большой перемены» — формирование у детей «мировоззрения на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей, традиций народов» России, а также «чувства личной ответственности за свою судьбу и судьбу Отечества перед нынешним и будущими поколениями».

Участие в движении добровольное, вступить могут все школьники возрастом от шести лет. Наставниками-вожатыми могут быть совершеннолетние россияне, при этом отдельным пунктом отмечается, что под запретом иностранные агенты и аффилированные с ними лица. Разрешать заниматься такой работой будет уполномоченный орган исполнительной власти.

Отделения движения появятся в школах, техникумах, колледжах, прочих средних специальных учебных заведениях, организациях в области культуры и спорта и «иных организациях, осуществляющих работу с детьми и молодежью».

17 мая стало известно о готовящемся в России детском движении, задача которого — систематическое патриотическое воспитание. РБК писал, что за движение будут отвечать Минпросвещения, Росмолодежь и Кремль.

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