McDonald’s продаст свой российский бизнес франчайзинговому партнеру Александру Говору

McDonald’s Corp продаст российский бизнес своему крупному франчайзи из Новокузнецка Александру Говору. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе сети.

«Соглашение требует согласования определенных условий, включая одобрение регулирующих органов. Ожидается, что все необходимые стадии согласования будут завершены в ближайшие недели», — сказано в заявлении McDonald’s.

Компания бизнесмена «ГиД» управляет 25 ресторанами сети по франшизе в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерово, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске.

Известно, что заведения продолжат работу под новым брендом, а рабочие места сохранятся за персоналом действующих ресторанов минимум два года.

В Минпромторге заявили, что будут оказывать содействие российским собственникам McDonald’s.

16 мая сеть ресторанов быстрого питания объявила об окончательном уходе из России. В первом квартале 2022 года компания понесла убытки в размере 127 млн долларов после остановки работы в России и на Украине.