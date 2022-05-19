РКН внес фонд Wikimedia в число платформ, обязанных выполнить требования «закона о приземлении»

Роскомнадзор внес американскую организацию Wikimedia Foundation Inc. в список компаний, которые обязаны выполнить требования «закона о приземлении». Информация об этом появилась на сайте ведомства.

Так, российские власти обязали Wikimedia открыть представительство на территории страны, зарегистрировать личный кабинет на сайте РКН и разместить на своих ресурсах формы обратной связи для российских пользователей.

В числе платформ Wikimedia указаны www.wikipedia.org, wikipedia.org и ru.wikipedia.org. Последний адрес принадлежит русскоязычной версии «Википедии».

Согласно данным РКН, к текущему моменту полностью исполнили требования «закона о приземлении» компании Apple, Likee, Viber и Spotify. Частично — Google, Twitter, TikTok и Zoom. Не исполнили требования Telegram, Discord, Pinterest и Twitch.