Netflix выпустил трейлер третьего сезона «Академии „Амбрелла“»

В новых сериях расскажут, как воспитанники «Амбреллы» создали временной парадокс, из‑за которого появилась альтернативная вселенная с другой академией — «Спэрроу». Ее выпускники, команда сверхлюдей «Воробьи», станут противниками «Амбреллы».

Третий сезон также покажет изменения в персонаже Эллиота Пейджа. Героя «Амбреллы» переименовали из Вани в Виктора после того, как Пейдж совершил трансгендерный переход. Персонаж в сериале также сделает каминг-аут.

В «Академии „Амбрелла“» также снимаются Том Хоппер, Эйдан Галлахер, Дэвид Кастаньеда, Роберт Шиэн, Эмми Рейвер-Лэмпман, Джастин Х.Мин, Колм Фиори, Джастин Корнуэлл, Джейк Эпштейн, Бритни Олдфорд, Хенесис Родригес и Каззи Дэвид. Премьера новых серий — 22 июня.