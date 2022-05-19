Коту Степану из Харькова вручили премию World Influencers and Bloggers Awards

Знаменитый кот Степан из Харькова получил премию World Influencers and Bloggers Awards 2022 для блогеров и инфлюенсеров. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте* кота, который создала его хозяйка.

Церемония награждения прошла в Каннах. Кота с бантиком в цветах украинского флага сопровождал Хаби Лейм — итальянский тиктокер.

«Я счастлив познакомиться с вами! Я ваш большой фанат!» — говорится в инстаграме кота (речь о Хаби Лейме).