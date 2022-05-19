Коту Степану из Харькова вручили премию World Influencers and Bloggers Awards

Знаменитый кот Степан из Харькова получил премию World Influencers and Bloggers Awards 2022 для блогеров и инфлюенсеров. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте* кота, который создала его хозяйка.
Церемония награждения прошла в Каннах. Кота с бантиком в цветах украинского флага сопровождал Хаби Лейм — итальянский тиктокер.
«Я счастлив познакомиться с вами! Я ваш большой фанат!» — говорится в инстаграме кота (речь о Хаби Лейме).
Кот Степан прославился в сети своими миниатюрами, в которых он грустно сидит с бокалом вина или коктейлем под шансон. В марте, когда уже шла российская «спецоперация» на Украине, Степан не появлялся в соцсетях две недели, и его поклонники стали переживать, но вскоре стало известно, что он и его хозяйка в безопасности, — они переехали во Францию.
В марте кот Степан помог собрать более 10 тыс. долларов на помощь украинским зоозащитным организациям.
* Instagram запрещен на территории России, а компания-владелец соцсети Meta признана в стране экстремистской организацией, ее деятельность запрещена.