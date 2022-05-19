Минобороны России: знаки Z и V не являются официальными воинскими символами

Знаки Z и V не являются официальными воинскими символами и «не несут специальной нагрузки». Это следует из ответа Минобороны России депутату Мосгордумы Евгению Ступину, копию которого он выложил на своей странице в фейсбуке*.

Ступин просил ведомство разъяснить значения Z и V и причины их использования на российской военной технике в ходе «спецоперации» на территории Украины.

В Минобороны отметили, что сегодня эти знаки «узнаваемы и положительно принимаются военнослужащими и гражданами России, Донецкой и Луганской народных республик и многими другими».

Ступин не против использования ответа ведомства в любых судебных делах. «Надеюсь, кому‑то этот ответ поможет избежать необоснованного привлечения к ответственности при выражении своего отношения к буквам иностранных алфавитов», — написал он.

* Facebook в России заблокирован: он принадлежит Meta, которая признана в стране экстремистской организацией, ее деятельность на территории страны запрещена.