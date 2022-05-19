«Ведомости»: на бывшем заводе Renault будут выпускать китайские автомобили под брендом «Москвич»

КамАЗ планирует локализовать на бывшем заводе Renault производство китайских автомобилей под брендом «Москвич», передают «Ведомости» со ссылкой на два источника. Переговоры ведутся с автоконцерном JAC, а власти Москвы договариваются с другим китайским производителем.

Выпуск автомобилей начнут не позднее четвертого квартала 2022 года: сначала с обычными двигателями, позже — с электрическими. Какую конкретно модель будут собирать на заводе, пока еще не решили.

По данным издания, КамАЗ рассматривает для локализации JAC iEVS4. В Минпромторге «Ведомостям» заявили, что концепцию производства на заводе «Москвич» в ближайшее время представит правительство Москвы совместно с КамАЗом.

16 мая стало известно, что группа Renault подписала соглашение о передаче своих российских активов России и правительству Москвы. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что на московском заводе Renault вновь начнут производить легковые автомобили под брендом «Москвич».

Накануне министр транспорта Виталий Савельев заявил, что на заводе будут также выпускать электромобиль «Москвич».