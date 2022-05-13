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Покупка Twitter на паузе, новый альбом Кендрика Ламара и другие новости дня
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Покупка Twitter на паузе, новый альбом Кендрика Ламара и другие новости дня

Дарья Мельникова
Сегодня в 20:54

Татьяна Голикова заявила, что в России выросло число безработных на примерно 4000 человек, и «до этого такая тенденция не проявлялась». А организаций, изменивших режим занятости, стало больше на 3500.

«Радио Свобода»* оштрафовали еще на 12,8 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию с сайта. Всего суд рассмотрел 16 протоколов, по каждому из которых радиостанция получила штраф в 800 тыс. рублей.

За март–апрель автомобильные запчасти в России подорожали в среднем на 30%. Проблемы есть также с поставками электроники для машин.

Производитель бумаги SvetoCopy объявил об уходе из России. Компания планирует продать свой главный актив в России — Светогорский целлюлозно-бумажный комбинат в Ленинградской области.

Фонд семьи Тиньковых поставит оборудование для диагностики рака крови на 142 млн рублей в Екатеринбург и Иркутск. Это позволит больницам своевременно проводить диагностику пациентов с острым лейкозом и подбирать терапию, что увеличит выживаемость пациентов с 25 до 40%.

В возрасте 73 лет скончался президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Халифа бен Заид Аль Нахайян. В стране объявлен траур сроком на 40 дней, в течение которых будут приспущены государственные флаги.

Илон Маск объявил о приостановке сделки по покупке Twitter. Он ждет результатов проверки, доказывающих, что «спамовые и фейковые аккаунты действительно составляют менее 5% пользователей» соцсети.

На борту самолета «Аэрофлота», летевшего из Челябинска в Москву, погибла собака. Предположительно, смерть животного наступила из‑за переохлаждения. Прокуратура начала проверку.

«Топ Ган: Мэверик» исключили из графика российских релизов. Боевик с Томом Крузом в главной роли должен был выйти в прокат 26 мая.

В сети появился фрагмент из фильма Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского». Картина рассказывает о жене композитора Антонине Милюковой, которая не может смириться с гомосексуальностью Петра Чайковского.

Дженнифер Энистон станет (https://daily.afisha.ru/news/63378-dzhennifer-eniston-stanet-gostem-poslednego-vypuska-shou-ellen-dedzheneres-on-vyydet-26-maya/) последней гостьей шоу Эллен ДеДженерес — она же была героиней первого эпизода программы. Финальный выпуск выйдет в эфир 26 мая. Помимо Энистон, в нем появятся Билли Айлиш и Пинк.

А теперь к музыкальным релизам. Новые альбомы вышли у Кендрика Ламара, Florence and the Machine, The Smile, The Black Keys. Кроме того, My Chemical Romance выпустили первую за восемь лет песню «The Foundations of Decay».

  • «Радио Свобода» признано Минюстом СМИ, выполняющим функцию иностранного агента.
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