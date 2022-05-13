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The Black Keys выпустили одиннадцатый альбом «Dropout Boogie»

Денис Ламехов
Сегодня в 14:36

Американская блюз-рок-группа The Black Keys опубликовала одиннадцатый альбом «Dropout Boogie». Послушать его можно здесь.

На пластинке 10 треков, включая совместную работу с вокалистом и гитаристом ZZ Top Билли Гиббонсом, а также выпущенные ранее синглы «It Ain’t Over» и «Wild Child». За продакшен пластинки отвечали сами участники группы — Дэн Ауэрбах и Патрик Карни.

«Dropout Boogie» вышел ровно за неделю до двадцатилетнего юбилея дебютного альбома The Black Keys «The Big Come Up», чье довольно грубое звучание заметно отличается от текущего, гораздо более выхолощенного.

Десятый полноформатник коллектива «Delta Kream» увидел свет в мае 2021 года, его предшественник «Let’s Rock» — в июне 2019-го.

«Афиша Daily» писала: «„Let’s Rock“ — энциклопедия гитарной музыки прошлого для самых маленьких. Это нарочито, но в меру, чтобы никого не испугать, грязный звук. Это пролетарские риффы и безыскусные ритмы. Это сплошные самоограничения якобы на пользу, но в итоге во вред самим себе».

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