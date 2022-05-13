Появился отрывок из фильма Серебренникова «Жена Чайковского»

В сети появился фрагмент из фильма Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского». Впервые картину показали на 75-м Каннском кинофестивале.
Действие киноленты происходит в России во второй половине XIX века. Сюжет рассказывает о жене композитора Антонине Милюковой, которая не может смириться с гомосексуальностью Петра Чайковского, из‑за чего впадает в безумие.
В «Жене Чайковского» снялись Один Байрон, Алена Михайлова, Оксимирон, Александр Горчилин, Филипп Авдеев, Варвара Шмыкова и Владимир Мишуков.
Мировая премьера фильма запланирована на 14 июня 2022 года.