Появился отрывок из фильма Серебренникова «Жена Чайковского»

В сети появился фрагмент из фильма Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского». Впервые картину показали на 75-м Каннском кинофестивале.

Действие киноленты происходит в России во второй половине XIX века. Сюжет рассказывает о жене композитора Антонине Милюковой, которая не может смириться с гомосексуальностью Петра Чайковского, из‑за чего впадает в безумие.