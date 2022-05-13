Дженнифер Энистон станет гостем последнего выпуска шоу Эллен ДеДженерес. Он выйдет 26 мая

Американская актриса Дженнифер Энистон, известная по ролям в сериалах «Друзья» и «Утреннее шоу», станет последней гостьей шоу Эллен ДеДженерес. Последний выпуск передачи выйдет в эфир 26 мая, сообщил Daily Mail.

Энистон была первой, кого ДеДженерес пригласила в свое шоу в 2003 году. С тех пор актриса появлялась в программе множество раз: заключительный эпизод «The Ellen Show» окажется уже 20-м с участием Энистон.

Помимо нее в шоу примут участие певицы Пинк и Билли Айлиш. Кроме того, в финальных выпусках передачи ДеДженерес встретится с Опрой Уинфри, Милой Кунис, Джастином Тимберлейком, Заком Эфроном, Китом Урбаном.

СМИ известно и о других приглашенных в «The Ellen Show» гостях: Джулии Луи-Дрейфус, Шоне Комбсе, Люке Брайанте, Керри Вашингтон, Брэде Пейсли и Бруно Марсе.

Эллен ДеДженерес объявила о закрытии своего шоу спустя 19 лет в эфире год назад. Телеведущая объяснила это решение желанием сменить деятельность, начать заниматься кинопроектами и больше внимания уделять вопросам окружающей среды.