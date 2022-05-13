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Кендрик Ламар вернулся с первым за пять лет альбомом «Mr. Morale & The Big Steppers»

Денис Ламехов
Сегодня в 13:06

Американский хип-хоп-исполнитель Кендрик Ламар опубликовал свой первый за пять лет студийный альбом «Mr. Morale & The Big Steppers». Его можно послушать здесь.

У пластинки довольно протяженный хронометраж — 73 минуты. В треклист вошли 18 композиций, включая совместные работы с Kodak Black, вокалисткой Portishead Бет Гиббонс и участником Wu-Tang Clan Ghostface Killah.

В начале мая Ламар выложил первый с 2018 года сингл, где он выступает не как приглашенный, а как основной артист. Это пятая часть начатой в 2010 году серии «The Heart».

Предыдущая полноформатная пластинка исполнителя «Damn.» вышла в апреле 2017 года. После релиза музыкальный журналист Андрей Никитин рассказывал на «Афише Daily», как альбом устроен и из чего состоит. «Кендрик создает наследие и пишет историю жанра прямо сейчас», — отмечал он.

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