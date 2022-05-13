Кендрик Ламар вернулся с первым за пять лет альбомом «Mr. Morale & The Big Steppers»

Американский хип-хоп-исполнитель Кендрик Ламар опубликовал свой первый за пять лет студийный альбом «Mr. Morale & The Big Steppers». Его можно послушать здесь.

У пластинки довольно протяженный хронометраж — 73 минуты. В треклист вошли 18 композиций, включая совместные работы с Kodak Black, вокалисткой Portishead Бет Гиббонс и участником Wu-Tang Clan Ghostface Killah.