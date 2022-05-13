В самолете «Аэрофлота» погибла собака. Прокуратура начала проверку

На борту самолета «Аэрофлота», летевшего из Челябинска в Москву, погибла собака. Предположительно, смерть животного наступила из‑за переохлаждения, сообщают телеграм-каналы «112» и «Москва с огоньком».

Хозяйка обнаружила своего питомца породы американский булли мертвым уже в аэропорту Шереметьево. На видео «112» видно, как она пытается привести пса, лежащего в переноске, в сознание. По данным телеграм-канала, сотрудники авиакомпании начали разбирательство.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку, связанную с нарушениями условий авиаперевозки животных на рейсе «Аэрофлота», передает агентство «Москва». В случае выявления нарушений будут рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

В прошлом году сотрудники аэропорта Домодедово шесть дней искали собаку по кличке Ева. Сообщалось, что питомец сбежал при погрузке на рейс из Москвы в Симферополь.