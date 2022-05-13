Производитель бумаги SvetoCopy уходит из России

Американская компания Sylvamo Corporation, которая производит бумагу под брендом SvetoCopy, объявила о своем уходе из России. Об этом сообщает «Интерфакс со ссылкой на финансовой отчет компании за первый квартал 2022 года.

«Мы приняли решение покинуть Россию. Мы будем делать это в установленном порядке и ведем процесс продажи нашего российского бизнеса», — сказано в заявлении Sylvamo.

В компании отметили, что планируют завершить процесс продажи своего главного актива в России — Светогорского целлюлозно-бумажного комбината в Ленинградской области в кратчайшие сроки. Для выполнения сделки необходимо получить одобрение совета директоров и разрешение правительства.

В 2021 году Светогорский ЦБК принес примерно 15% от общей выручки Sylvamo. Комбинат производит офисную и офсетную бумагу, а также картон и термомеханическую массу для внутреннего и внешних рынков.