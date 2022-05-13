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За два месяца автозапчасти подорожали на 30%

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:59

С начала российской «спецоперации» на Украине автомобильные запчасти подорожали в среднем на 30%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на «Тинькофф Страхование». Проблемы есть также с поставками электроники для машин.

Передние и задние бамперы подорожали на 34 и 32%, передние фары — на 32%, крылья — на 31%, передние двери — на 30%, капоты, задние двери и решетки радиатора — на 29%, стекла — на 26%. Из‑за сложностей с поставками в Россию возник дефицит запчастей, из‑за чего цены порой вырастали в шесть раз относительно рекомендованных.

Больше всех цена кузовных запчастей выросла для автомобилей марки Ford — 83%, следом идут Subaru (48%), Mercedes-Benz (44%), BMW (41%) и Audi (39%).

Заместитель гендиректора по сервису «Авилона» Алексей Гуляев сказал, что запасы на складах «тают», а хватит их «на два-четыре месяца работы». В «Автодом Алтуфьево» сообщили об «остром дефиците кузовных деталей» на новые и редкие автомобили, а для старых (от пяти лет) есть неоригинальные запчасти и в б/у.

Также сложности есть с агрегатными деталями и электронными блоками, но ситуация с деталями подвески «относительно нормальная».

В Fresh Auto заявили, что около 30–35% техцентров испытывают сложности с наличием комплектующих. Они начались еще в пандемию, но с началом военных действий на Украине и санкциями ЕС «ситуация существенно ухудшилась».

По данным Russian Automotive Market Research (НАПИ), средняя цена оригинальных запчастей по страховой корзине по итогам апреля выросла на 96,6%, до 94,2 тыс. рублей, хотя удорожание в апреле замедлилось.

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