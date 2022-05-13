Florence and The Machine вернулись с пятым студийным альбомом «Dance Fever»

Британская инди-поп-группа Florence and The Machine выпустила свой пятый студийный альбом «Dance Fever».

Название пластинки, которое переводится на русский как «Танцевальная лихорадка», отсылает к феномену хореомании, уточняет NME. Хореомания же — средневековая психическая эпидемия, выражающаяся в групповом ритуале танцев до изнеможения. В одном из описанных случаев 400 женщин в Средние века танцевали до смерти. Вокалистка Флоренс Уэлч узнала об этом феномене во время чтения в пандемийной изоляции и мгновенно увлеклась этой идеей.

На новом альбоме Florence and The Machine 14 треков, включая выпущенные ранее «King» и «Free». Критики положительно встретили релиз — на Metacritic у него 87 баллов из 100. Продюсером «Dance Fever» стал Джек Антонофф, работавший с Тейлор Свифт, Лорд и Ланой Дель Рей.