Florence and The Machine вернулись с пятым студийным альбомом «Dance Fever»

На новом альбоме Florence and The Machine 14 треков, включая выпущенные ранее «King» и «Free» . Критики положительно встретили релиз — на Metacritic у него 87 баллов из 100. Продюсером «Dance Fever» стал Джек Антонофф, работавший с Тейлор Свифт, Лорд и Ланой Дель Рей.

Британская инди-поп-группа Florence and The Machine выпустила свой пятый студийный альбом «Dance Fever».

Предыдущий альбом Florence and The Machine — «High as Hope» — вышел в июне 2018 года. В этом августе британский коллектив выступит на фестивале Flow в Хельсинки.