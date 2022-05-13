Умер президент ОАЭ Халифа бен Заид Аль Нахайян

В возрасте 73 лет скончался президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Халифа бен Заид Аль Нахайян. Об этом сообщило информационное агентство страны WAM.

«Министерство по делам президента объявляет народу ОАЭ, арабским и исламским нациям и всему миру о смерти лидера нации, ее покровителя, Его Высочества шейха Халифы бен Заида Аль Нахайяна, президента государства, который скончался сегодня, в пятницу, 13 мая», — говорится в сообщении.

В стране объявлен траур сроком на 40 дней, в течение которых будут приспущены государственные флаги. На три дня закроются все министерства, государственные учреждения и предприятия частного сектора.

Аль Нахайян был вторым президентом ОАЭ. Он руководил страной с 2004 года. До этого страну возглавлял его отец, Заид Аль Нахайян, основатель ОАЭ, правивший государством в 1971–2004 годах.