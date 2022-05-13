Голикова: в России выросло число безработных

В России выросло число безработных, официально зарегистрированных в службе занятости. Рост составляет порядка 4000 человек, передает РБК слова вице-президента Татьяны Голиковой.

Данные были озвучены на заседании межведомственной рабочей группы. Голикова отметила, что ранее «такая тенденция не проявлялась». По словам министра труда Антона Котякова, на сегодняшний день в России зарегистрированы безработными 690,5 тыс. человек.

Кроме того, в России стало больше на 3500 организаций, изменивших режим занятости: число работников в простое увеличилось до 138 тыс. человек, а на неполной занятости — до 131 тыс. человек. При этом Котяков отметил, что индивидуальные планы сохранения занятости, составляемые в регионах, помогли сотрудникам компаний найти «новое место работы еще до фактического увольнения с предыдущего».

В начале апреля Bloomberg писал, что по итогам 2022 года безработица в России может вырасти вдвое и впервые за десятилетие превысить 9%. Фонд «Центр стратегических разработок» считает, что к концу года в зоне риска окажутся примерно 2 млн рабочих мест, а улучшения ситуации можно ожидать лишь в 2023 году. При этом в конце февраля безработица в стране была близка к минимальной, составляя чуть более 3 млн.