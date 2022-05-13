Прокатчик исключил из графика российских релизов фильм «Топ Ган: Мэверик»

Компания «Централ Партнершип» убрала из графика релизов боевик «Топ Ган: Мэверик». Об этом пишет «Бюллетень кинопрокатчика».

В российский прокат фильм должен был выйти 26 мая.

Ранее кинокомпания Paramount, которая является правообладателем фильма, заявила о приостановке выпуска картин на территории России.

«Топ Ган: Мэверик» — продолжение культового боевика 1986 года «Лучший стрелок». Во второй части Том Круз вновь играет летчика-аса по прозвищу Мэверик, который оставил высокоскоростные полеты и теперь работает инструктором, обучая молодых пилотов. Однако герою все-таки приходится снова сесть за штурвал истребителя.

Режиссером фильма выступил Джозеф Косински, который известен по таким картинам, как «Дело храбрых» и «Обливион».