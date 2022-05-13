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My Chemical Romance выпустили первый трек за восемь лет

Дарья Мельникова
Сегодня в 18:32

Американская рок-группа My Chemical Romance выпустила новый трек «The Foundations of Decay». Это первая песня коллектива после восьми лет молчания.

Variety отмечает, что новый трек отсылает во времена расцвета группы благодаря драматическому вокалу Джерарда Уэя.

«The Foundations of Decay» была спродюсирована самим вокалистом, гитаристом Реем Торо и музыкантом Дагом МакКином.

My Chemical Romance распались в 2013 году, а в 2014-м вышла их последняя совместная песня «Fake Your Death». Она вошла в сборник лучших композиций «May Death Never Stop You».

В этом году коллектив планирует отправиться в турне по Северной Америке и Европе, которое начнется 16 мая в Великобритании.

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