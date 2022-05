My Chemical Romance выпустили первый трек за восемь лет

«The Foundations of Decay» была спродюсирована самим вокалистом, гитаристом Реем Торо и музыкантом Дагом МакКином.

Американская рок-группа My Chemical Romance выпустила новый трек «The Foundations of Decay». Это первая песня коллектива после восьми лет молчания.

My Chemical Romance распались в 2013 году, а в 2014-м вышла их последняя совместная песня «Fake Your Death». Она вошла в сборник лучших композиций «May Death Never Stop You».

В этом году коллектив планирует отправиться в турне по Северной Америке и Европе, которое начнется 16 мая в Великобритании.