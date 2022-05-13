«Радио Свобода»* оштрафовали еще на 12,8 млн рублей за фейки о спецоперации

Мировой суд Тверского района Москвы оштрафовал «Радио Свобода»* на 12,8 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию с сайта. Об этом сообщает «Интерфакс».

В суде отметили, что речь идет о 16 протоколах в отношении радиостанции по части второй статьи 13.41 КоАП (неудаление владельцем сайта информации в случае, когда ее удаление обязательно по закону РФ). За каждое нарушение «Радио Свобода» получило штраф в 800 тыс. рублей.

Ранее по аналогичным протоколам этот же суд оштрафовал радиостанцию на 15 млн рублей.

Всего против радиостанции в суд поступило 60 протоколов. Максимальный штраф по ним может достичь 240 млн рублей.

В начале марта РКН ограничил доступ к сайту «Радио Свобода» из‑за «систематического распространения фейков» о «военной операции» России на Украине.

Позже в суд поступили протоколы против радиостанции, в которых она обвиняется в отказе удалить неправомерный контент о спецоперации на территории Украины, в том числе о количестве погибших среди мирного населения и российских военных, а также экстремистские высказывания в адрес россиян.

* «Радио Свобода» признано Минюстом СМИ, выполняющим функцию иностранного агента.