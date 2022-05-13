Проект Тома Йорка и Джонни Гринвуда The Smile выпустил дебютную пластинку

Группа Тома Йорка и Джонни Гринвуда The Smile опубликовала дебютную пластинку «A Light for Attracting Attention». Послушать ее можно здесь.
Запись спродюсировал Найджел Годрич, отвечавший за производство всех альбомов Radiohead (в ней Йорк и Гринвуд играют с момента основания), начиная с «OK Computer».
Ряд критиков, включая авторов Pitchfork, Rolling Stone, NME и The Guardian, отмечают стилистическое сходство и родство приемов Radiohead и The Smile: нервная и мрачная электроника, клавишные и акустика, рваный гитарный звук.
Выходу альбома предшествовала публикация сразу шести синглов: «You Will Never Work in Television Again», «The Smoke», «Skrting on the Surface», «Pana-vision», «Free in the Knowledge» и «Thin Thing».
О том, что Йорк, Гринвуд и барабанщик джазового коллектива Sons of Kemet Том Скиннер создали The Smile, стало известно в мае 2021 года. Группу назвали в честь одноименного стихотворения поэта Теда Хьюза, одного из важнейших на послевоенной поэтической сцене Британии.
В конце марта «Афиша Daily» подробно рассказала о коллективе, сделав на грядущий альбом ставку как на лучший дебют 2022 года.