Проект Тома Йорка и Джонни Гринвуда The Smile выпустил дебютную пластинку

Группа Тома Йорка и Джонни Гринвуда The Smile опубликовала дебютную пластинку «A Light for Attracting Attention». Послушать ее можно здесь.

Запись спродюсировал Найджел Годрич, отвечавший за производство всех альбомов Radiohead (в ней Йорк и Гринвуд играют с момента основания), начиная с «OK Computer».

Ряд критиков, включая авторов Pitchfork, Rolling Stone, NME и The Guardian, отмечают стилистическое сходство и родство приемов Radiohead и The Smile: нервная и мрачная электроника, клавишные и акустика, рваный гитарный звук.