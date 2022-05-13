Олег Тиньков направит в Екатеринбург и Иркутск оборудование для лечения рака на 142 млн рублей

Фонд семьи Тиньковых, основанный предпринимателем Олегом Тиньковым, поставит в этом году оборудование для диагностики рака крови на 142 млн рублей в Екатеринбург и Иркутск. Об этом сообщает E1.ru.

Оборудование поставят, в том числе, в Свердловскую клиническую больницу № 1. Благодаря оборудованию медучреждения смогут своевременно проводить диагностику пациентов с острым лейкозом и подбирать терапию, что увеличит выживаемость пациентов с 25% до 40%. Кроме того, к концу июня одиннадцать врачей из Екатеринбурга закончат стажировку по повышению квалификации в Петербурге.

Оборудование предоставят в рамках проекта фонда по развитию региональных лабораторных хабов на Урале и в Восточной Сибири. В интервью Юрию Дудю* Тиньков рассказал, что организация также занимается подготовкой нянечек и строительством центров трансплантации стволовых клеток костного мозга.

По словам предпринимателя, в России у взрослых очень высокая смертность от рака крови. Это связано с отсутствием трансплантационных палат, обученных нянечек, врачей, медикаментов и химиотерапии. «Если ты не в городе-миллионнике, тебе 50 лет и у тебя лейкемия, с вероятностью 90% ты умираешь. Если ты в любой европейской деревне — с вероятностью 40% ты умираешь. Разница — в разы», — заявил Тиньков.

*Юрий Дудь внесен Минюстом в реестр СМИ — иностранных агентов.