Илон Маск приостановил сделку по покупке Twitter. Он ждет результатов проверки на фейковые аккаунты

Американский бизнесмен Илон Маск объявил о приостановке сделки по покупке Twitter. Он ждет результатов проверки на количество фейковых аккаунтов в соцсети.

Маск хочет увидеть «подробности, подтверждающие, что спамовые и фейковые аккаунты действительно составляют менее 5% пользователей». Ранее он говорил, что борьба со «спам-ботами» — одна из его приоритетных задач.

В отчете Twitter за первый квартал 2022 года говорится, что фальшивые или спам-аккаунты в соцсети составляют менее 5% ее «монетизируемых ежедневных активных пользователей». Всего рекламу видели 229 млн юзеров.

Тем временем акции Twitter на предварительных торгах упали на 19% после заявления Маска, заметил CNBC.

Маск приобрел Twitter за 44 млрд долларов. Он намерен превратить соцсеть в площадку «выражения свободы слова». Он хочет изменить правила модерации и раскрыть «необычайный потенциал» Twitter.

Сделку планируют завершить до конца 2022 года, после чего компания станет частной. Маск на несколько месяцев займет пост гендиректора.