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Отъезд Чубайса из России, поставка газа в Европу за рубли и другие новости дня
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Дайджест

Отъезд Чубайса из России, поставка газа в Европу за рубли и другие новости дня

Дарья Мельникова
Вчера в 20:47

Мария Захарова заявила, что Россия и Украина провели уже два обмена военнопленными. Когда они произошли и сколько человек удалось обменять, представительница МИДа не уточнила.

Россия в кратчайшие сроки переведет расчеты за поставки газа в Европу в рубли. По мнению президента, поставлять российские товары в ЕС и получать оплату в долларах и евро не имеет смысла.

Анатолий Чубайс покинул пост специального представителя президента России по вопросам устойчивого развития и уехал из страны. Источник Bloomberg отмечает, что он ушел в отставку из‑за несогласия с «военной операцией» России на территории Украины.

24 марта после почти месячного перерыва возобновятся торги на Московской бирже. Можно будет торговать 33 акциями, входящими в индекс IMOEX.

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о мерах поддержки экономики. Прочитать самое главное можно здесь.

Ставка по программе льготной ипотеки вырастет с 7 до 12%. Сумма кредита на жилье для Москвы, Подмосковья, Петербурга и Ленинградской области увеличится с 3 млн до 12 млн рублей.

В Госдуме вновь появится комиссия по расследованию вмешательства других стран во внутренние дела России. Во время прошлого созыва такая комиссия обвиняла оппозиционные СМИ и YouTube во влиянии на ход голосования по Конституции.

Главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова вызвали на допрос из‑за треда в твиттере, в котором критиковали тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Проверить пост журналиста попросил депутат Госдумы Олег Нилов.

Nestlé прекратит продажу Nesquik и KitKat в России. Компания также приостановит производство в стране. Исключение составят товары первой необходимости, среди которых основные продукты питания.

В сети появилась карта с данными клиентов сервиса «Яндекс.Еда». Роскомнадзор составил административный протокол в отношении ресурса за нарушение законодательства о персональных данных.

Netflix удалил свое приложение из App Store и Google Play в России. Незадолго до этого стриминг отказался транслировать 20 российских федеральных телеканалов.

Россиянам начали предлагать туры в Ташкент за картами Visa и Mastercard. Вместе с перелетом и двумя ночами в четырехзвездочном отеле услуга обойдется в 50–70 тыс. рублей.

В Германии отменили гастрольный тур группы «Любэ» после участия коллектива в концерте-митинге в «Лужниках», посвященном годовщине присоединения Крыма к России. Музыканты должны были выступить в немецких городах в мае.

Стивен Кинг официально приостановил сотрудничество по всем новым контрактам в России. Последней «на какое‑то время» новинкой писателя на российском рынке станет роман «Билли Саммерс».

Профессиональные актеры дубляжа, переводчики и звукорежиссеры объединились для озвучки сериалов после того, как крупные киностудии ограничили свою деятельность в России. В настоящее время команда занимается локализацией «Лунного рыцаря».

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