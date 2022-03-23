Nestlé прекратит продажу Nesquik и KitKat в России

Швейцарская компания Nestlé уводит из России продукции таких брендов, как Nesquik и KitKat. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

«Мы приостанавливаем деятельность известных брендов Nestlé, таких как KitKat и Nesquik… Мы уже прекратили импорт и экспорт второстепенных товаров в Россию и из нее, прекратили всю рекламу и приостановили все капиталовложения в страну. Разумеется, мы полностью соблюдаем все международные санкции в отношении России», — сказано в заявлении компании.

Nestlé также приостановит производство в стране. Исключение составят товары первой необходимости, среди которых основные продукты питания.

«Такой подход соответствует нашим целям и ценностям. Он поддерживает принцип обеспечения основного права на питание», — отметили в компании.

Кроме того, в Nestlé заявили, что любая прибыль, полученная в России, будет пожертвована гуманитарным организациям.