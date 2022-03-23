«Мир меняется»: профессиональные актеры дубляжа объединились для озвучки «Лунного рыцаря»

Студия Red Head Sound собрала профессиональных актеров дубляжа, переводчиков и звукорежиссеров для озвучки фильмов и сериалов.

«Как десять лет назад смерть товарища превратила „Мстителей“ в легендарную команду, потеря прокатной лицензии объединила профессиональных актеров дубляжа, режиссеров, звукорежиссеров и переводчиков, которые на протяжении долгих лет работали над тем, что вы так любите», — сказано в заявлении студии.

В Red Head Sound рассказали, что те, кто ранее работал над локализацией зарубежных фильмов для кинотеатров, продолжат свое дело «с доставкой на дом».