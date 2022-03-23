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«Мир меняется»: профессиональные актеры дубляжа объединились для озвучки «Лунного рыцаря»

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:47

Студия Red Head Sound собрала профессиональных актеров дубляжа, переводчиков и звукорежиссеров для озвучки фильмов и сериалов.

«Как десять лет назад смерть товарища превратила „Мстителей“ в легендарную команду, потеря прокатной лицензии объединила профессиональных актеров дубляжа, режиссеров, звукорежиссеров и переводчиков, которые на протяжении долгих лет работали над тем, что вы так любите», — сказано в заявлении студии.

В Red Head Sound рассказали, что те, кто ранее работал над локализацией зарубежных фильмов для кинотеатров, продолжат свое дело «с доставкой на дом».

«Мир меняется каждый день, и мы здесь для того, чтобы у нашего зрителя была возможность и дальше смотреть его любимые сериалы с качественным переводом и в безупречном дубляже. Если для этого нужно раскрыть черный парус и поднять пиратский флаг — что ж… Настало время смелых решений! Все на борт, мы готовы к вызовам завтрашнего дня»
Red Head Sound

В настоящее время Red Head Sound собирает пожертвования на озвучку второй серии «Лунного рыцаря». Кроме того, студия планирует озвучить сериал «Оби-Ван Кеноби».

Сколько человек входит в команду студии, неизвестно. В паблике Red Head Sound во «ВКонтакте» можно увидеть за работой актера дубляжа Никиту Прозоровского, который подарил свой голос Джоуи Триббиани из «Друзей» и Хэйтему Кенуэю из Assassin’s Creed III.

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