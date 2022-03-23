Главреда «Медиазоны»* Смирнова* вызвали на допрос из‑за поста в твиттере о фигурном катании

Главного редактора «Медиазоны»* Сергея Смирнова* вызвали в Управление по организации дознания московского управления МВД из‑за треда в твиттере. Копию уведомления о вызове на допрос он опубликовал в своем телеграм-канале.

Во время Олимпиады в Пекине в соцсети набрал популярность тред, в котором рассказывалось о конфликтах и проблемах воспитанников тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Смирнов поделился постами на своей странице и написал: «Почему надо запретить фигурное катание».

Проверить посты Смирнова попросил депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Нилов. Он обвинил журналиста в распространении «клеветнических сведений» о Тутберидзе. Теперь от Смирнова требуют «объяснений по обстоятельствам».

После допинг-скандала с фигуристкой Камилой Валиевой Нилов предлагал разработать законопроект о защите чести и достоинства российских спортсменов, ссылаясь на то, что в США такой закон есть и по нему грозит до 10 лет тюрьмы.

* «Медиазона» и Сергей Смирнов признаны Минюстом иноагентами.