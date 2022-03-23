Организаторы отменили концерты группы «Любэ» в Германии

Российская группа «Любэ» не проведет гастрольный тур по Германии в мае. Организаторы концертов отменили их после участия музыкантов в шоу по случаю годовщины присоединения Крыма в «Лужниках». Об этом сообщило издание B.Z.

По информации немецкого СМИ, против выступлений «Любэ» выступило научное сообщество Urania — на его площадке в Берлине должен был пройти один из концертов. Компания Evennta отменила «все десять концертов» группы.

Шоу должны были состояться с 10 по 22 мая в Оснабрюке, Гамбурге, Нюрнберге, Оффенбахе и других немецких городах. Группа собиралась исполнить песни «Там, за туманами», «Комбат», «Атас» и другие.

18 марта Николай Расторгев вместе с группой «Любэ» выступил на митинге-концерте, посвященной годовщине присоединения Крыма к России. В мероприятии также участвовали среди прочих Валерия, Полина Гагарина, Александр Буйнов.

Также на концерте присутствовали президент Владимир Путин и российские спортсмены: Александр Большунов, Дина и Арина Аверины, Евгений Рылов. Последний из‑за участия в шоу потерял спонсорский контракт со Speedo.